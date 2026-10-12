Bertemu Doli Kurnia, Aliansi Sipil Minta Golkar Memprakarsasi Hak Angket Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Kolektif Sipil untuk Angket Gibran atau AKSI menyerahkan surat kepada legislator fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, setelah kelompok tersebut diterima audiensi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10).

Beberapa poin desakan AKSI muncul dalam surat yang dibuat setelah muncul putusan MK terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 digugat oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan sebelas lainnya.

MK memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres, karena tak memiliki ijazah SMA sebagai syarat pencalonan.

Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA.

Beberapa perwakilan AKSI pun turut membacakan surat yang disampaikan ke Doli saat audiensi berlangsung.

Mulanya, seorang perwakilan menyebut pihaknya mendorong fraksi Golkar menginisiasi DPR mengambil sikap menelaah keputusan MK melalui penggunaan hak angket.

"Penggunaan hak menyatakan pendapat bukanlah keputusan akhir untuk memberhentikan Wapres RI, melainkan bagian dari proses kelembagaan yang harus ditempuh sesuai persyaratan konstitusi," demikian isi surat AKSI yang dibacakan dalam audiensi, Senin.