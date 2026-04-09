Bertemu Dubes Saudi, Megawati Diminta Berperan Aktif Wujudkan Damai di Timteng

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di menerima Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al Amoudi di Jakarta, Kamis (9/4). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/4) ini, menerima kedatangan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al Amoudi.

Megawati tampak disampingi Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP Andi Widjajanto, serta politikus PDIP Mohamad Guntur Romli saat menjamu Dubes Arab Saudi.

Megawati tampak menyinggung soal anggrek putih pemberian Dubes Saudi yang ditempatkan di sebuah ruangan.

"Anggrek berwarna putih yang asli, yang lain rekayasa genetika" kata Megawati sambil tersenyum.

Dubes Saudi mengucapkan selamat kepada Megawati setelah memperoleh gelar doktor kehormatan Megawati dari Princess Nourah University (PNU) di Riyadh, pada Februari lalu.

Megawati merespons dengan mengucapan terima kasih ke Kerajaan Saudi Arabia atas penganugerahan tersebut dan penerimaan luar biasa selama menjalani umrah bersama keluarga.

"Saya berterima kasih karena proses umroh yang saya jalani kemarin berjalan dengan baik," kata Megawati kepada Dubes Saudi.

Sementara itu, Basarah setelah momen pertemuan menyebut Dubes Saudi meminta Megawati berkontribusi aktif terhadap situasi di Timur Tengah (Timteng).

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menerima permintaan dari Dubes Saudi agar mewujudkan perdamaian Timur Tengah (Timteng).

