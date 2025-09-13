Bertemu Emir Qatar, Prabowo Sampaikan Duka Mendalam Atas Serangan Israel
jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar Yang Mulia Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani, Jumat (12/9).
Ketibaan Presiden Prabowo di Istana Lusail, Doha, disambut secara langsung oleh Emir Qatar di serambi luar Istana.
Dalam keterangan Biro Pers, Prabowo mengawali pertemuannya dengan Emir Qatar menyampaikan rasa simpati yang mendalam terhadap masyarakat yang terdampak akibat insiden tersebut.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh kedaulatan Qatar.
Di samping itu, eks Menteri Pertahanan itu juga menekankan pentingnya solidaritas Internasional dalam merespons serangan yang mengancam stabilitas kawasan.
Selain membahas situasi keamanan global, Presiden Prabowo dan Emir Qatar juga berdiskusi mengenai dinamika global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah.
Prabowo menekankan perlunya peran aktif negara-negara sahabat untuk menjaga keseimbangan geopolitik dan mengedepankan dialog Internasional.
Ketua Umum Partai Gerindra itu turut mendorong suara kolektif dunia agar makin lantang dalam menyerukan penghentian segala bentuk agresi yang merugikan rakyat sipil.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa simpati terhadap rakyat Qatar atas serangan Israel.
