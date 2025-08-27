menu
Bertemu Gus Miftah, Presiden Prabowo Bahas Kebhinekaan dan Kerukunan
Presiden Prabowo Subianto bersama Gus Miftah. Foto: Instagram/gusmiftah

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pendakwah kondang asal Yogyakarta, Gus Miftah, dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Pertemuan yang berlangsung santai tersebut diselingi canda, namun sarat makna tentang kebersamaan.

Kedekatan keduanya kemudian dibagikan Gus Miftah melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Dalam foto yang diunggah, Presiden Prabowo tampak menggenggam buku.

“Diskusi sore: merawat kebhinekaan menyemai kerukunan,” tulis Gus Miftah dalam keterangan foto yang diunggah pada Rabu (27/8).

Buku tersebut merupakan karya terbaru Gus Miftah yang baru-baru ini diterbitkan. Kehadiran buku itu menjadi simbol penting di tengah maraknya isu intoleransi.

Gus Miftah ingin menegaskan bahwa dialog, kerukunan, dan kebersamaan antarumat beragama merupakan fondasi kuat untuk menjaga persatuan bangsa.

Buku tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak yang menilai karya itu makin meneguhkan peran Gus Miftah sebagai tokoh agama yang konsisten menyuarakan toleransi.

Presiden Prabowo bertemu Gus Miftah, bahas pentingnya merawat kebhinekaan dan kerukunan bangsa.

