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Bertemu Jepang, Brasil Punya Misi Khusus saat FIFA Matchday di Singapura

Bertemu Jepang, Brasil Punya Misi Khusus saat FIFA Matchday di Singapura
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Skuad Brasil saat melakoni persiapan menjelang FIFA Matchday di Jalan Besar Sport Centre, Kamis (12/11). Foto: X/Rafael Ribeiro/CBF

jpnn.com, SINGAPURA - Timnas Brasil mengincar sapu bersih kemenangan saat FIFA Matchday November di Singapura.

Pemain Brasil Gabriel Magalhaes menyebut timnya harus bisa mencatatkan hasil positif dengan meraih kemenangan dan tidak kebobolan.

“Kami banyak berbicara bahwa dengan komposisi pemain kami akan tidak kebobolan. Itu adalah sesuatu yang sering kami bicarakan di sini,” kata Gabriel.

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“Penting untuk tidak kebobolan gol. Kami memiliki pemain berkualitas tinggi, yang berada di klub-klub hebat," imbuhnya.

Komposisi lini pertahanan Brasil ke Singapura terlihat solid setelah membawa Gabriel Magalhaes (Arsenal), Arthur Dias (Athletico Paranaense), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vitor Reis (Manchester City), dan Jair Cunha (Nottingham Forest).

Brasil melewati perjalanan jauh ke Singapura untuk FIFA Matchday pada November.

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Tim berjuluk Selecao tersebut dijadwalkan akan menghadapi Jepang (14/11) dan Singapura (17/11).

Kini, Raphinha dan kolega mematangkan persiapan di Jalan Besar Sport Centre, Kamis (12/11).

Brasil mengincar sapu bersih kemenangan saat FIFA Matchday November di Singapura melawan Jepang (14/11) dan Singapura (17/11)

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