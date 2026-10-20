Bertemu Ketua DPR Australia, Fraksi Demokrat Dukung Penguatan Hubungan Bilateral

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia (Speaker of the House of Representatives), Milton Dick MP, di Parliament House, Canberra, Australia, baru-baru ini.

Keduanya membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia–Australia, diplomasi parlemen, kerja sama pertahanan dan keamanan, perdagangan, pendidikan, serta tantangan demokrasi di era digital.

Dalam pertemuan tersebut, Ibas menegaskan Australia bukan sekadar negara tetangga bagi Indonesia.

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Kedua negara memiliki hubungan panjang yang dibangun melalui persahabatan, pendidikan, pertukaran budaya, pengalaman bersama, dan antarmasyarakat.

Ibas mengingatkan perjalanan hubungan bilateral Indonesia–Australia telah melewati berbagai periode kepemimpinan, termasuk era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri John Howard, hingga saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anthony Albanese.

Perbedaan kepemimpinan dan dinamika politik tidak menghilangkan kebutuhan kedua negara untuk terus menjaga komunikasi dan memperkuat kemitraan strategis.

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Sebaliknya, hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang kerja sama di masa depan.

Wakil Ketua MPR RI menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam melengkapi diplomasi resmi pemerintah.