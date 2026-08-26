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Bertemu Korban Gempa NTT, Prabowo Tanyakan Manfaat Program MBG

Bertemu Korban Gempa NTT, Prabowo Tanyakan Manfaat Program MBG
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Presiden Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian masyarakat korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menanyakan mengenai manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu ditanyakan Prabowo saat dirinya meininjau dan berdialog dengan masyarakat terdampak bencana gempa bumi.

Prabowo awalnya menanyakan kepada masyarakat mengenai manfaat program MBG yang telah dirasakan warga Nagekeo.

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“Saya dapat laporan dari Bapak Bupati bahwa rakyat Kabupaten Nagekeo itu merasakan manfaat dari MBG, apa benar?” tanya Prabowo kepada masyarakat.

Masyarakat yang hadir langsung menjawab bahwa mereka merasakan manfaat program tersebut.

Prabowo kemudian kembali meminta pendapat masyarakat mengenai keberlanjutan program MBG.

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"Mau diteruskan atau tidak?” tanya Prabowo.

“Diteruskan,” jawab masyarakat serentak.

Prabowo Subianto menanyakan mengenai manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur

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