Bertemu Korban Gempa NTT, Prabowo Tanyakan Manfaat Program MBG
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menanyakan mengenai manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu ditanyakan Prabowo saat dirinya meininjau dan berdialog dengan masyarakat terdampak bencana gempa bumi.
Prabowo awalnya menanyakan kepada masyarakat mengenai manfaat program MBG yang telah dirasakan warga Nagekeo.
“Saya dapat laporan dari Bapak Bupati bahwa rakyat Kabupaten Nagekeo itu merasakan manfaat dari MBG, apa benar?” tanya Prabowo kepada masyarakat.
Masyarakat yang hadir langsung menjawab bahwa mereka merasakan manfaat program tersebut.
Prabowo kemudian kembali meminta pendapat masyarakat mengenai keberlanjutan program MBG.
"Mau diteruskan atau tidak?” tanya Prabowo.
“Diteruskan,” jawab masyarakat serentak.
Prabowo Subianto menanyakan mengenai manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina Pastikan 58 SPBU Terdampak Gempa di NTT Kembali Beroperasi
- Prabowo Ungkap Alasan Dirinya Baru Tinjau Lokasi Gempa NTT
- Presiden Prabowo Tinjau Langsung Penanganan Dampak Gempa Bumi di Nagekeo
- Dirjen Dukcapil Terjunkan Tim ke Ngada untuk Pulihkan Layanan Adminduk Pascagempa
- Kabasarnas Tinjau Kesiapsiagaan Pos SAR Manggarai Barat Pascagempa Flores
- David Herson: 98 Resolutions Network Salurkan Bantuan Sembako dan Uang Tunai Rp 500 Juta untuk Warga Terdampak Gempa NTT