Bertemu Mendag Kanada di Manila, Menko Airlangga Pastikan ICA-CEPA Berlaku Akhir Tahun Ini
jpnn.com, MANILA - Perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada (Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/ICA-CEPA) dipastikan mulai berlaku pada 1 Desember 2026.
Pemberlakuan perjanjian yang menghapus 3.100 pos tarif bea masuk impor ini ditargetkan mampu melipatgandakan total nilai perdagangan kedua negara.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai bertemu Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sidhu di sela rangkaian 28th ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting dan KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026).
Airlangga menjelaskan, Indonesia telah merampungkan proses ratifikasi ICA-CEPA melalui Peraturan Presiden dan mengirimkan notifikasi resmi kepada Pemerintah Kanada pada Oktober 2026. Perjanjian ini menjadi kesepakatan dagang pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara.
"Pemberlakuan ICA-CEPA merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Kanada. Kami berharap perjanjian ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha kedua negara, baik untuk meningkatkan perdagangan maupun memperluas investasi di sektor-sektor strategis," ujar Airlangga dalam keterangan resminya.
Sebagai tindak lanjut konkret, Indonesia dan Kanada sepakat menggelar Trade and Investment Summit pada 2027 untuk mempertemukan pelaku usaha dan investor kedua negara. Selain membahas ICA-CEPA, kedua menteri juga mendorong penyelesaian seluruh perundingan ASEAN–Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) pada Maret 2027.
Investasi Mineral Kritis dan Energi Bersih
Di sektor investasi, Indonesia mengundang perusahaan pertambangan Kanada untuk berpartisipasi dalam hilirisasi mineral kritis yang memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik.
Perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada (ICA-CEPA) dipastikan mulai berlaku pada 1 Desember 2026.
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