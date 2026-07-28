Bertemu Mendagri, Purbaya Bahas Nasib Wilayah Terdampak Bencana & Infrastruktur Papua
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (27/7).
Pertemuan antarmenteri tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memastikan dukungan pendanaan pemerintah bagi daerah yang terdampak bencana.
Selain itu, Menkeu menekankan agar pembangunan infrastruktur di daerah maupun Papua dilaksanakan secara lebih terarah dan tepat sasaran.
Purbaya menegaskan skema pembangunan infrastruktur dirancang tanpa mengganggu kredibilitas fiskal nasional, sementara dukungan Otonomi Khusus Papua tetap dipertahankan.
"Dukungan Otonomi Khusus Papua tetap dipertahankan, sementara kebutuhan tambahan lainnya disusun melalui desain pendanaan yang efisien dan dipantau pelaksanaannya secara berkala," ujar Purbaya.
Secara khusus, Menkeu turut memberikan perhatian pada percepatan penyaluran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Langkah percepatan penyelesaian proses administrasi pada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, didorong agar segera rampung demi mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Beberapa kementerian yang menjadi prioritas percepatan tersebut meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agama, serta Kementerian UMKM.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Pusat Kementerian Keuangan.
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