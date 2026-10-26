Bertemu Mendikdasmen, Legislator Ungkap Kegelisahan soal Perundungan Anak di Sekolah
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia beraudiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/10).
Doli datang bersama perwakilan ADK Movement, sebuah organisasi pelajar yang memerangi perundungan atau bullying.
Legislator fraksi Golkar itu datang untuk membahas isu kekerasan dan bullying terhadap anak yang belakangan marak.
"Nah, saya dalam setahun terakhir ini memang concern, ya. Saya keliling-keliling Indonesia menerima pengaduan, ya. Ada beberapa peningkatan memang terjadi kekerasan itu, ya," kata Doli kepada awak media di Jakarta, Senin.
Doli mengatakan Mu'ti dalam pertemuan memahami bahwa kasus perundungan yang melibatkan anak sekolah perlu diselesaikan lintas kementerian.
Doli mengaku penyelesaian perundungan peserta didik memerlukan koordinasi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
Dia mengatakan peran Kemenkomdigi menjadi penting karena mudahnya anak mengakses media sosial, sehingga berpotensi menerima informasi tak sesuai.
"Itu sangat mempengaruhi mental, jiwa, otak, dan seterusnya, ya," katanya.
Legislator Ahmad Doli Kurnia mengingatkan keluarga punya andil besar dalam menekan kasus perundungan anak sekolah.
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