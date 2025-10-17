Bertemu Menhan Sjafrie, PKS Kasih Input Terkait Pendekatan Keamanan Manusia
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyebutkan parpolnya menyampaikan masukan ke Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait pendekatan keamanan manusia atau human security approach.
Adapun, masukan itu disampaikan pengurus DPP PKS ketika bertemy Sjafrie di kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (17/10).
Awalnya, Sohibul mengatakan pengurus PKS mengingatkan pendekatan pertahanan setiap saat selalu berubah.
"Saya menyampaikan ke beliau bahwa ada pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu terkait dengan human security approach," ujar dia, Jumat.
Sohibul mengatakan pendekatan keamanan manusia tentu melampaui persoalan pertahanan fisik militer.
Sebab, kata dia, pendekatan itu berkaitan keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, hingga politik.
"Nah, saya menyampaikan kepada beliau kalau pendekatan komprehensif seperti itu, insyaallah pertama rakyat merasa kebutuhan-kebutuhan dasarnya akan terpenuhi di sisi lain juga mereka terhindar dari rasa takut karena punya militer yang juga kuat," ujarnya.
Selain masukan, kata Sohibul, PKS dalam pertemuan menjajaki kemungkinan bisa bekerja sama dengan Kemenhan.
Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman menyebutkan parpolnya menyampaikan isu ini saat bertemu Menhan Sjafrie. Apa itu?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Terima Kunjungan Elite PKS, Menhan Sjafrie Memperkenalkan Hal Ini
- Terima Kehadiran Paloh, Menhan Sjafrie Mengaku Mendapatkan Vitamin
- Setelah Menjamu Ketum NasDem, Menhan Siap Menerima Kehadiran Pengurus PKS
- PKS Berharap Presiden Prabowo Dorong Kemerdekaan Palestina di KTT Gaza
- BPOM Sebut Semua AMDK Telah Memenuhi Standar Keamanan & Mutu
- Inilah Tanggapan Indonesia Terkait Kesepakatan Keamanan Papua Nugini dan Australia