Bertemu Menko Polkam, Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR Bahas Sejumlah Isu Krusial
jpnn.com, JAKARTA - Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR periode 1999–2024 melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago yang digelar di Parle Senayan, Minggu (15/3) malam.
Anggota DPR sekaligus Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyampaikan pertemuan tersebut membahas berbagai isu krusial, mulai dari situasi geopolitik global, stabilitas politik nasional, persoalan fiskal negara, hingga tantangan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Bamsoet menyebut diskusi berlangsung hangat dan kritis, karena para tokoh yang hadir pernah berada di pusat pengambilan keputusan negara dalam periode berbeda sejak era reformasi, sehingga pandangan yang muncul tidak sekadar refleksi masa lalu, melainkan juga tawaran solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini.
“Negara saat ini membutuhkan pemikiran dari para tokoh bangsa," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (16/3).
Menurut Bamsoet, ancaman dari dalam dan luar negeri harus diantisipasi dengan pandangan yang jernih dari mereka yang pernah memimpin lembaga negara.
"Salah satu tugas kita adalah membantu menenangkan rakyat agar tidak terjebak dalam kekhawatiran berlebihan,” sebut Bamsoet saat membuka diskusi tersebut.
Pimpinan MPR dan DPR yang hadir antara lain Bambang Soesatyo, Sufmi Dasco, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, Agus Hermanto, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari dan Achmad Dimyati Natakusumah.
Hadir pula Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn) Heri Wiranto serta Anggota DPR Robert Kardinal.
- Tanggapi Skenario Defisit APBN, Waka MPR Ingatkan Setiap Opsi Prioritaskan 2 Hal Ini
- Soal Wacana KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat, Bamsoet: Perlu Dikaji Mendalam
- Gelar FGD, Badan Pengkajian MPR Bahas Penguatan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat
- Waka MPR Dorong Percepatan Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi Undang-Undang
- Hidayat Nur Wahid Dorong Percepatan Pembentukan Ditjen Pesantren di Kemenag
- Neng Eem PKB: Perempuan Berdaya Kunci Lahirnya Keluarga Kuat dan Masyarakat Sehat