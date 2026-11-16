Bertemu Menkomdigi, Ahmad Doli Kurnia Dorong Sinergi Lawan Bullying di Ruang Digital

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus inisiator ADK Movement, Ahmad Doli Kurnia, terus menggalang sinergi lintas kementerian untuk memerangi kekerasan dan perundungan (bullying) terhadap anak, termasuk di ruang digital.

Hal tersebut mengemuka usai Doli bersama perwakilan pelajar menggelar audiensi dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (16/11).

Doli menyampaikan bahwa pertemuan dengan Menkomdigi merupakan bagian dari rangkaian safari audiensi ke tujuh kementerian yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat gerakan perlindungan anak.

Sebelumnya, pihaknya telah menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) serta Menteri PPPA.

Dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Menkomdigi tersebut, Doli turut menggandeng perwakilan pelajar SMA dari sejumlah organisasi kepemudaan dan kesiswaan, mulai dari Presiden Organisasi OSIS Jakarta, Wakil Presiden Organisasi OSIS se-Indonesia, Maju Bersama OSIS, Generasi Berencana (GenRe), hingga Forum Anak.

Menurut Doli, keterlibatan para pelajar sangat penting karena mereka mengalami langsung dan memahami dinamika di lingkungan pergaulannya.

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Dia menyoroti bahwa ancaman kekerasan terhadap anak kini tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik atau verbal, melainkan telah meluas ke ranah digital.

"Ternyata kekerasan terhadap anak itu bukan hanya secara fisik atau verbal, tetapi juga ada (kekerasan) digital yang sekarang sudah mulai meluas. Dan adik-adik pelajar ini juga punya pengalaman dan ceritanya masing-masing," ujar Doli.