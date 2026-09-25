Bertemu Menteri Hukum, PB SEMMI Dorong Kolaborasi Mahasiswa Dalam Pembangunan Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mendorong penguatan kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah dalam pembangunan hukum nasional.

Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny menyampaikan hal itu beraudiensi dengan Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran direktur jenderal di lingkungan Kementerian Hukum serta fungsionaris PB SEMMI.

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Achmad Donny mengatakan mahasiswa memiliki peran penting dalam mendorong kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Menurut dia, organisasi mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai ruang kaderisasi, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton. Kami ingin ikut memberikan gagasan, edukasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat," kata Achmad Donny dalam keterangannya, Jumat (25/9).

Dia mengatakan PB SEMMI siap membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah.

Dukungan tersebut, lanjut dia, ditujukan terhadap program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.