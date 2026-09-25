menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Bertemu Menteri Hukum, PB SEMMI Dorong Kolaborasi Mahasiswa Dalam Pembangunan Hukum

Bertemu Menteri Hukum, PB SEMMI Dorong Kolaborasi Mahasiswa Dalam Pembangunan Hukum

Bertemu Menteri Hukum, PB SEMMI Dorong Kolaborasi Mahasiswa Dalam Pembangunan Hukum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny saat beraudiensi dengan Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas di Jakarta, Rabu (23/9). Foto: Dok. PB SEMMI

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mendorong penguatan kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah dalam pembangunan hukum nasional.

Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny menyampaikan hal itu beraudiensi dengan Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran direktur jenderal di lingkungan Kementerian Hukum serta fungsionaris PB SEMMI.

Baca Juga:

Achmad Donny mengatakan mahasiswa memiliki peran penting dalam mendorong kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Menurut dia, organisasi mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai ruang kaderisasi, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton. Kami ingin ikut memberikan gagasan, edukasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat," kata Achmad Donny dalam keterangannya, Jumat (25/9).

Baca Juga:

Dia mengatakan PB SEMMI siap membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah.

Dukungan tersebut, lanjut dia, ditujukan terhadap program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

PB SEMMI mendorong penguatan kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah dalam pembangunan hukum nasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co