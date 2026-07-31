Bertemu Menteri Jepang, Menko Muhaimin Dorong Penguatan SDM-Talenta Global

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar bertemu Menteri Jepang yang membidangi Society of Well-Ordered and Harmonious Coexistence with Foreign Nationals, Kimi Onoda, di Tokyo, Jumat (31/7).

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Jepang melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan talenta global.

Muhaimin mengatakan hubungan Indonesia dan Jepang ke depan tidak hanya bertumpu pada kerja sama ekonomi, tetapi juga perlu diperkuat melalui pembangunan manusia yang berkualitas.

"Kemitraan Indonesia dan Jepang harus terus berkembang, tidak hanya melalui sektor ekonomi, tetapi juga dengan membangun manusia yang berkualitas. Hubungan antar masyarakat yang kuat akan menjadi fondasi bagi kerja sama kedua negara di masa depan," kata Muhaimin.

Menurut dia, Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan bonus demografi untuk mencetak talenta yang mampu bersaing di tingkat global. Sementara itu, Jepang membutuhkan tambahan SDM untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.

Muhaimin menilai kondisi tersebut menjadi peluang strategis bagi kedua negara untuk memperkuat kolaborasi dalam peningkatan kualitas tenaga kerja.

Baca Juga: Gus Muhaimin Sebut SDM Unggul dan Teknologi Jadi Kunci Kemajuan Bangsa

"Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci agar tenaga kerja Indonesia mampu berkontribusi secara positif, profesional, dan beradaptasi dengan baik di Jepang. Dengan demikian, kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi kedua negara," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Jepang juga sepakat membangun ekosistem yang mampu menghasilkan talenta berkualitas sekaligus memperkuat kemitraan bilateral yang saling menguntungkan.