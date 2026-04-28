Bertemu Parlemen Korsel, Waka MPR Ibas Perkuat Diplomasi hingga Kemitraan Strategis
jpnn.com, SEOUL - Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Parlemen Korea Selatan (Korsel).
Hal itu disampaikannya saat melaksanakan pertemuan diplomasi kebangsaan di National Assembly of South Korea bersama Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan Lee Hack-young, anggota parlemen, serta Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Korea Selatan untuk Indonesia.
Pertemuan tersebut turut didampingi perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan serta delegasi anggota MPR dan DPR sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan parlemen kedua negara.
Ibas menegaskan kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, termasuk kunjungan Ketua National Assembly Korea Selatan Woo Won-shik ke Indonesia beberapa bulan lalu.
“Hal ini menunjukkan hubungan Indonesia dan Korea Selatan semakin erat dan strategis,” kata Ibas dalam keterangannya, Selasa (28/4).
Dia menekankan kedua negara memiliki peran penting sebagai anggota G20 dan APEC dalam mendorong demokrasi, ekonomi hijau, serta perdamaian dunia.
Lulusan S3 IPB University dan S2 NTU Singapura ini juga menegaskan hubungan Indonesia dan Korea Selatan yang telah terjalin lebih dari lima dekade dibangun atas dasar saling menghormati, kepercayaan, dan nilai bersama.
Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kerja sama kedua negara terus berkembang di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, investasi, pendidikan, hingga pertahanan.
Ini misi penting Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhono alias Ibas saat bertemu Parlemen Korsel
