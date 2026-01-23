Bertemu Petinggi DPR, Fadlun Sampaikan Tuntutan 16 Forum PPPK, Berikut 5 Poin Penting
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 16 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) bertemu pimpinan Komisi II DPR RI.
Pertemuan ini sebagai tindak lanjut perjuangan AMP untuk meraih status PNS.
Ketua umum AMP Fadlun Abdillah menyampaikan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dan anggota Giri Ramanda Kiemas sebagai pertemuan awal.
AMP akan sowan juga ke fraksi-fraksi lainnya untuk menggalang dukungan.
"Pak Aria Bima meminta kami beraudiensi juga dengan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Pak Taufan Pawe dari Golkar, Pak Mardani Ali Sera dari PKS," kata Fadlun kepada JPNN, Jumat (23/1/2026).
Dia kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan 16 forum PPPK yang bergabung dalam Aliansi Merah Putih sebagai berikut:
1. Tak ada dualisme antara ASN dan PPPK.
Amanat UU 20 Tahun 2023 belum terealisasi maksimal karena masih banyak daerah belum menyelesaikan honorernya melalui pengangkatan PPPK. Ini menimpa daerah-daerah yang APBD-nya kecil.
Ketum AMP Fadlun Abdillah bertemu petinggi DPR membawa tuntutan 16 Forum PPPK. Berikut ini poin-poinnya?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ASN Jakarta yang Kebanjiran Boleh Work From Home
- 959 Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu, Hadianto: Kerjakan Pekerjaan Sesuai Tugas
- 5 Berita Terpopuler: Beredar Informasi Rekrutmen CPNS dan PPPK 2026, Kepala BKN Buka Suara, Berbeda dengan PNS & Full Time?
- Wahai PPPK Paruh Waktu yang Belum Terima Gaji Januari, Simak Penjelasan 4 Pejabat Ini
- Honorer Sudah jadi ASN PPPK Paruh Waktu Jangan Jemawa
- Kemenpora Janjikan Proses Seleksi Deputi Berjalan Transparan dan Obyektif