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Bertemu Pimpinan DPR, Mahasiswa Ingatkan Soal Urusan Perut Jangan Dicoba-Coba

Bertemu Pimpinan DPR, Mahasiswa Ingatkan Soal Urusan Perut Jangan Dicoba-Coba
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Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat konferensi pers seusai berdialog perwakilan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (19/6). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beraudiensi dengan perwakilan mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (19/6).

Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bertemu perwakilan mahasiswa di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat petang.

Adapun, mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Jumat ini dan diterima pimpinan legislatif berasal dari Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, dan PB HMI MPO.

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Dasco mengatakan para mahasiswa menyampaikan aspirasi untuk diteruskan ke pihak pemerintah dalam audiensi.

"Menyampaikan aspirasi ke DPR dalam hal tugas pengawasan DPR," ujar dia setelah pertemuan.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa (Presma) Usakti Dhenni Ribowo berharap DPR bisa menjadi penyambung lidah atas tuntutan mahasiswa dan masyarakat.

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"Ada beberapa hal yang tadi langsung terjawab dan memang mungkin ada beberapa hal yang langsung diberikan penyelesaiannya," kata dia, Jumat.

Dia mengingatkan pemerintah tak main-main merespons tuntutan mahasiswa, terlebih berbicara urusan perut.

Mahasiswa mengingatkan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga kestabilan harga bahan pokok serta BBM.

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