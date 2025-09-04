Bertemu Pimpinan DPR, Mahasiswa Minta Bebaskan Pedemo yang Ditahan Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) DIPO Abdul Hakim mendesak Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad segera berkomunikasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membebaskan demonstrasi saat aksi akhir Agustus 2025.

Hakim berkata demikian saat sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi diterima pimpinan DPR RI untuk berdiskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).

"Kami semua di sini sepakat, semua sepakat, ya, kawan-kawan. Sampaikan bahwasanya bebaskan kawan-kawan kami, seluruh Indonesia, lepaskan," kata dia dalam dialog, Rabu.

Hakim melanjutkan massa aksi pada akhir Agustus 2025 bukan pemberontak yang layak ditahan kepolisian.

"Kami ini menyampaikan aspirasi masyarakat dengan benar. Kami tidak ada melakukan perusakan, pembakaran tidak ada, silakan dicek di seluruh Indonesia tidak ada,” ucapnya.

Dari situ, dia menilai pimpinan DPR bisa segera menelepon Jenderal Listyo untuk membebaskan demonstran aksi pada akhir Agustus 2025.

"Segera bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap, baru kita jalankan kembali forum ini,” ujar dia.

Diketahui, perwakilan mahasiswa yang hadir ialah dari DPP GMNI, GMKI, KAMMI, HMI-MPO, BEM SI kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTN se-Nusantara, Dema PTKIN seluruh Indonesia, BEM UPNVJ, BEM UI, Kepresiden Masiswa Universitas Triakti dan HMI-DIPO.