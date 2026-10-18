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Bertemu PPIA Australia, Ibas Ajak Mahasiswa Perkuat Kerja Sama Global

Bertemu PPIA Australia, Ibas Ajak Mahasiswa Perkuat Kerja Sama Global
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Ibas Yudhoyono saat bertemu dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) di Australian National University (ANU), Canberra, Jumat (16/10). Foto: dok Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan hubungan Indonesia dan Australia tidak cukup dibangun melalui diplomasi formal antarpemerintah. 

Hubungan antarlembaga parlemen, pertukaran pendidikan, kerja sama kebudayaan, serta interaksi masyarakat juga memiliki peran penting dalam memperkuat kemitraan kedua negara.

Pesan tersebut disampaikan Ibas Yudhoyono saat bertemu dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) di Australian National University (ANU), Canberra, Jumat (16/10).

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Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Australia, sekaligus memperkuat hubungan antarmasyarakat kedua negara.

“Indonesia dan Australia ditakdirkan menjadi negara yang berdekatan. Karena itu, kita harus menjaga hubungan yang ramah, baik, dan hangat agar semakin banyak potensi kerja sama yang dapat dikembangkan,” ujar Ibas.

Menurutnya, diplomasi kebangsaan melalui pendekatan parliament-to-parliament dapat menjadi jembatan untuk memperkuat komunikasi, memperluas kerja sama, dan mendorong pelaksanaan kemitraan strategis komprehensif Indonesia–Australia.

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"Kerja sama tersebut perlu terus dikembangkan dalam bidang perdagangan, investasi, pendidikan, penelitian, dan kebudayaan," ucap Ibas.

Dr. EBY juga memandang mahasiswa Indonesia di Australia sebagai bagian penting dari penguatan hubungan kedua bangsa. Pengalaman akademik, pemahaman lintas budaya, dan jejaring internasional yang dibangun selama menempuh pendidikan dapat menjadi modal berharga bagi Indonesia pada masa mendatang.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan hubungan Indonesia dan Australia tidak cukup dibangun melalui diplomasi formal antarpemerintah.

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