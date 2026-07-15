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Bertemu Prabowo, DEN Sampaikan Masukan untuk Jaga Stabilitas Ekonomi

Bertemu Prabowo, DEN Sampaikan Masukan untuk Jaga Stabilitas Ekonomi
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Presiden Prabowo Subianto bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Padepokan Garuda Yaksa, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (14/7). Foto: dokumentasi Tim Presiden Prabowo

jpnn.com, BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajarannya di Padepokan Garuda Yaksa, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (14/7).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini perekonomian nasional sekaligus berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Dalam pertemuan itu, Dewan Ekonomi Nasional juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden Prabowo terkait upaya menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

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Penyempurnaan GovTech diarahkan untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin terintegrasi dan didukung oleh data yang lebih akurat.

“DEN juga melaporkan perkembangan penyempurnaan GovTech sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam siaran persnya.

Dengan sistem yang lebih baik, berbagai program pemerintah diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat.

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“Sehingga meminimalkan kesalahan sasaran, memperkuat efektivitas penyaluran bantuan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, efisien, dan transparan,” jelas Teddy.

Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden Prabowo terkait upaya menjaga stabilitas ekonomi

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