Bertemu Prabowo, Menpora Laporkan Rencana Akademi Olahraga hingga Pusat Pelatnas

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir melaporkan rencana pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Tim Nasional di Kabupaten Bogor kepada Presiden RI Presiden Prabowo.

Laporan itu diterima langsung Presiden Prabowo Subianto saat kedatangan Erick Thohir, hari Rabu (22/4) di Hambalang, Kabupaten Bogor.

"Kawasan ini akan menjadi tempat bagi pembinaan atlet usia muda agar mereka mampu menjadi duta bangsa yang mencerminkan kedigdayaan Indonesia di kancah dunia," kata Menpora Erick.

Selain itu, Erick juga menyampaikan terima kasih dari para atlet, pelatih dan seluruh ofisial tim kepada Presiden Prabowo atas bonus yang diberikan sebagai apresiasi pemerintah terhadap prestasi dan medali di ajang SEA Games 2025 Thailand, dan Asean Para Games 2026 Thailand.

Kepada Presiden Menpora juga mengatakan para atlet yang menerima bonus diberikan pendampingan dengan program literasi finansial. Dengan harapan para atlet bisa memanfaatkan bonus tersebut dengan baik untuk tabungan masa depan.

"Saya juga menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa bonus tersebut disertai program literasi finansial agar dapat dikelola dengan baik sebagai tabungan untuk masa depan atlet. Hal ini juga bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan masa depan atlet Indonesia," pungkas Erick.

Selain menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang selalu memberikan perhatian penuh kepada olahraga.

Menpora Erick juga mengapresiasi peran penting Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam mendukung prestasi para atlet serta pemberdayaan generasi muda tanah air.(mrk/jpnn)