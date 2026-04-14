Bertemu Prabowo, Putin Sebut Rusia Terbuka Kerja Sama Berbagai Bidang Termasuk Militer

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya sangat terbuka menjalin kerja sama berbagai bidang dengan Indonesia.

Pernyataan itu dikatakan saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin (13/4).

Putin mengaku sangat senang dengan pertemuan bilateral tersebut. Bagi dia, pertemuan bilateral ini terjalin dengan sangat berbobot.

“Beberapa waktu lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis. Saya sangat senang kita melaksanakan langkah-langkah yang memberi makna dan isi yang cukup besar untuk hubungan kedua negara,” ucap Putin mengawali pertemuan.

Salah satu kerja sama adalah di bidang ekonomi dan perdagangan. Putin menyebut kerja sama di bidang itu naik 12 persen.

Di awal 2026, perdagangan bilateral memang sedikit melambat, namun kedua negara tetap mengupayakan berbagai solusi. Salah satunya mengupayakan adanya pertemuan bilateral.

Alhasil, sejumlah kerja sama terjalin dengan baik, yakni di bidang energi, antariksa, pertanian, industri, dan farmasi. Bahkan, Indonesia dan Rusia serius untuk bekerja sama di bidang militer, yakni di sektor pendidikan.

“Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerja sama di bidang militer, antara lain di bidang pendidikan,” kata dia.