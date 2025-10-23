Bertemu Presiden Brasil, Prabowo Beri Pujian Soal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku senang melihat Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva yang datang ke Indonesia.
Menurutnya, Lula merupakan pemimpin yang sangat penting dari Selatan, dan memiliki latar belakang yang sama.
Hal tersebut diutarakan Prabowo saat bertemu dengan Lula di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/10).
“(Lula) Pemimpin negara-negara berkembang, kami berdua memiliki latar belakang yang sama. Kami memiliki negara yang hebat,” kata Prabowo.
Pria berusia 74 tahun itu juga menyebutkan Lula merupakan pemimpin negara yang sangat kuat dan sukses.
“Pemimpin pahlawan, yang berkembang dengan baik. Kami memiliki hubungan yang baik,” ucap Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku banyak mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
Menurutnya Lula memiliki kepentingan yang sama dan kepentingan besar untuk menyejahterakan rakyat.
Presiden Prabowo Subianto mengaku senang melihat Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva yang datang ke Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Riset IDSIGHT: Penilaian Positif terhadap Kinerja Prabowo Mencapai 77,5%
- Prabowo Akui Banyak Mengikuti Kebijakan Presiden Lula da Silva
- Menakar Kinerja Kabinet Prabowo, Menkeu Purbaya Terfavorit
- Prabowo Sambut Kedatangan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana
- Tanggapi Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Frans Immanuel Saragih: Tepati Janji, Membuat Banyak Gebrakan
- Mengulas Catatan Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo di Sektor Hukum