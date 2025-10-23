menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Bertemu Presiden Brasil, Prabowo Beri Pujian Soal Ini

Bertemu Presiden Brasil, Prabowo Beri Pujian Soal Ini

Bertemu Presiden Brasil, Prabowo Beri Pujian Soal Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku senang melihat Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva yang datang ke Indonesia.

Menurutnya, Lula merupakan pemimpin yang sangat penting dari Selatan, dan memiliki latar belakang yang sama.

Hal tersebut diutarakan Prabowo saat bertemu dengan Lula di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/10).

Baca Juga:

“(Lula) Pemimpin negara-negara berkembang, kami berdua memiliki latar belakang yang sama. Kami memiliki negara yang hebat,” kata Prabowo.

Pria berusia 74 tahun itu juga menyebutkan Lula merupakan pemimpin negara yang sangat kuat dan sukses.

“Pemimpin pahlawan, yang berkembang dengan baik. Kami memiliki hubungan yang baik,” ucap Prabowo.

Baca Juga:

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku banyak mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Menurutnya Lula memiliki kepentingan yang sama dan kepentingan besar untuk menyejahterakan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto mengaku senang melihat Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva yang datang ke Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI