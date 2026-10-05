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Bertemu Presiden FIFA, Prabowo: Sepak Bola Bagian Penting dalam Pembangunan Bangsa

Bertemu Presiden FIFA, Prabowo: Sepak Bola Bagian Penting dalam Pembangunan Bangsa
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Presiden Prabowo Subianto menerima jersey saat bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino dan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/10/2026) ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut menaruh perhatian besar terhadap pengembangan olahraga, khususnya sepak bola.

Hal itu dikatakan saat Prabowo Subianto menerima Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (5/10).

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan Prabowo menganggap olahraga salah satunya untuk membangun karakter generasi muda dan bangsa Indonesia.

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“Bapak Presiden punya komitmen penuh untuk membangun olahraga secara nasional di mana ini menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa kita,” ujar Erick di Istana Negara.

Menurut dia, Prabowo turut mendorong agar fasilitas olahraga, baik yang berada di daerah maupun pusat, dapat dimanfaatkan secara optimal melalui kerja sama dengan klub-klub olahraga.

Selain itu, pemerintah menegaskan dukungannya terhadap FIFA dan menyatakan kesiapan Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan berbagai agenda sepak bola internasional pada masa mendatang.

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“Presiden juga berterima kasih FIFA bisa mengadakan event yang selama ini U-17 World Cup, lalu FIFA ASEAN, dan tentu beberapa event ke depan lainnya pemerintah Indonesia siap support beberapa kegiatan FIFA,” kata dia.

Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo terhadap kemajuan sepak bola Indonesia.

Prabowo menganggap olahraga salah satunya untuk membangun karakter generasi muda dan bangsa Indonesia.

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