Bertemu Presiden Prabowo, 10 Mantan Kapolri Beri Dukungan Kepada Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Para purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dalam menjalankan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan rakyat.
Mereka juga mendukung Prabowo dalam mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku.
Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Hambalang, Bogor, pada Minggu (8/11).
“Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah, dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” tulis keterangan unggahan resmi akun media sosial @sekretariat.kabinet.
Prabowo dan para mantan Kapolri disebut membahas berbagai isu utamanya mengenai internal institusi polisi.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri,” lanjut keterangan itu.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, dan Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar.
Kemudian ada Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Para purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kebijakan
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