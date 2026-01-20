Bertemu Produsen Lokal, Retailer Jepang Bahas Standarisasi Produk
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) melakukan temu bisnis (Business Matching) antara retailer Jepang di Indonesia dan perusahaan produk lokal Indonesia.
Temu bisnis tersebut dihadiri 31 supplier dan produsen lokal dari berbagai industri, serta empat perusahaan retail dan trading dari Jepang, salah satunya PT Nitori Trading Indonesia.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi mengungkapkan temu bisnis ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam menjual produk lokal maupun impor.
Selain itu, temu bisnis juga mendiskusikan standarisasi atau kualitas produk lokal yang akan diekspor ke pasar luar negeri, khususnya Jepang.
"Jadi, pada hari ini, kami mempertemukan para pemasok dan produsen dari Indonesia dengan retailer dan partner dari Jepang. Ada empat perusahaan ya, dari Jepang," kata Puntodewi di kantor Jakarta Pusat, Selasa (20/1).
Demi menemukan perusahaan lokal yang dibutuhkan sesuai strandarisasi, perusahaan Jepang JETRO Jakarta menjalin kerja sama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Adapun bentuk dukungan dan kerja sama yang diberikan di antaranya kunjungan langsung ke lokasi ruang pameran produk lokal indonesia serta melalui penyediaan database daftar perusahaan lokal yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan
Produk lokal dengan kualitas bagus telah didaftarkan melalui website milik Kemendag, Inaexport.
