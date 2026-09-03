Bertemu Putin di Vladivostok, Prabowo: Rusia Adalah Mitra Sangat Penting
jpnn.com, RUSIA - Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam dan telah terjalin selama lebih dari lima dasawarsa.
Hal demikian seperti disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dalam sesi Jamuan Santap Siang di Vladivostok, Kamis (3/9).
Prabowo menyampaikan Rusia saat ini menjadi mitra penting Indonesia dan mengapresiasi sambutan hangat dan keramahan Putin.
"Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting, karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu," ujar Kepala Negara dalam keterangan persnya, Kamis (3/9).
Prabowo mengatakan hubungan kedua negara terus mengalami peningkatan, termasuk di bidang ekonomi dan perdagangan.
Eks Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu menegaskan kesiapan Indonesia untuk terus meningkatkan kerja sama dengan Rusia di berbagai bidang.
Prabowo menyampaikan kehadirannya di Vladivostok sebagai komitmen memperkuat hubungan Indonesia-Rusia.
Eks Danjen Kopassus itu menyebut Forum Ekonomi Timur Sebelas yang digelar di Rusia memiliki potensi besar menjadi jembatan kerja sama dan konektivitas di kawasan.
Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia siap meningkatkan kerja sama dengan Rusia di berbagai bidang.
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