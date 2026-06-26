Bertemu Raja Charles III, Menteri Jumhur Sampaikan Salam dari Presiden Prabowo

jpnn.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat sempat berdialog langsung dengan Raja Charles III pada Super-pollutant High-level Reception di Istana St. James, London, pada Selasa (24/6).

Pertemuan itu berlangsung di sela-sela Menteri Jumhur memenuhi undangan khusus acara bergengsi London Climate Action Week (LCAW) 2026.

Pertemuan eksklusif itu menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Pada kesempatan bertemu Raja Charles, Menteri Jumhur menyampaikan salam hangat dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya menyampaikan salam paling hangat dari Presiden Prabowo Subianto," ujar Menteri Jumhur saat bersalaman dengan Raja Charles, dikutip dari siaran pers Kementerian LH.

Mendengar nama Presiden Prabowo, wajah Raja Charles langsung berseri. Dia memuji komitmen Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia dengan fokus pada kesejahteraan rakyat dan pelestarian keanekaragaman hayati.

"Presiden Prabowo itu baik dan sedang berusaha keras menyejahterakan bangsa juga dengan memelihara keanekaragaman hayati di Indonesia," ujar Raja Charles dengan penuh apresiasi.

Menteri Jumhur juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Raja Charles selama ini terhadap upaya Indonesia dalam melestarikan lingkungan hidup.