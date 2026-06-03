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Bertemu Ramos Horta, Sekjen PDIP: Beliau Menantikan Kedatangan Megawati di Dili

Bertemu Ramos Horta, Sekjen PDIP: Beliau Menantikan Kedatangan Megawati di Dili
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Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bertemu Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di di Istana Presiden Nicolau Lobato, Dili, Rabu (3/6). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bertemu dan berdialog dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Istana Presiden Nicolau Lobato, Dili, Rabu (3/6).

Kepada Hasto, Ramos Horta mengaku tak sabar menantikan kehadiran Presiden kelima RI sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Dili, Timor Leste. 

"Beliau menitipkan salam hangat kepada Ibu Megawati dan menantikan kedatangan Ibu Megawati di Dili," kata dia, Rabu.

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Diketahui, Megawati bakal berkunjung ke Timor Leste pada Juli 2026 untuk memenuhi undangan Ramos Horta.

Megawati ke Dili untuk menerima anugerah penghargaan Grand Collar Order of Timor Leste, sebuah komplimen tertinggi dari pemerintah tersebut.

Sementara itu, Hasto di Dili dalam rangka mengoordinasikan kunjungan Megawati nantinya ke negara tersebut.

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"Presiden menginstruksikan timnya yang juga ikut dalam pertemuan untuk membantu agar lawatan Ibu Megawati berjalan dengan lancar dan sukses," urai Hasto membeberkan isi pembicaraan lain dengan Ramos Horta.

Hasto dalam pertemuan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama antarpartai, khususnya terkait dengan pelembagaan parpol.

Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengaku kepada Hasto tengah menantikan kehadiran Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di Dili.

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