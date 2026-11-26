jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Jenderal Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann di Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan komitmen Indonesia dalam mempercepat proses aksesi dengan target meraih keanggotaan penuh pada 2028 mendatang.

Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menjalani proses aksesi sejak Februari 2024, Indonesia telah menyampaikan Initial Memorandum yang memuat hasil evaluasi mandiri terhadap 240 standar OECD pada Juni 2025.

Hingga kini, proses penilaian teknis (technical review) telah berjalan pada 24 dari total 25 komite OECD dengan tingkat penyelesaian sekitar 80 persen.

Presiden Prabowo menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam OECD tidak sekadar bertujuan masuk ke dalam kelompok negara maju, melainkan menjadi katalisator transformasi kebijakan nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Penyelarasan regulasi dengan standar OECD diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat kepastian hukum serta pemberantasan korupsi, mendorong investasi berkualitas, hingga mengefektifkan penyaluran bantuan sosial.

Sementara itu, Sekjen OECD Mathias Cormann dalam rangkaian peluncuran OECD Economic Survey of Indonesia menyoroti pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, Indonesia memerlukan rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 5,8 persen per tahun selama dua dekade ke depan agar dapat bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.