Bertemu Seskab Teddy, Guru PPPK Ini Malah Disemprot Netizen, Kok Bisa?

jpnn.com - JAKARTA - Guru PPPK asal Kabupaten Bogor bernama Fitri Maeti malah sedih setelah bertemu dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dia tidak menyangka videonya saat menyerahkan surat Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (F-PPPK) Kabupaten Bogor untuk Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial.

Dalam video itu, Fitri yang mengenakan jas hujan biru tampak mengadang rombongan Presiden Prabowo sambil menyerahkan surat yang isinya meminta agar PPPK dialihkan ke PNS. PPPK jangan dijadikan ban serep PNS.

Dalam video viral itu, Fitri berkali-kali mengingatkan Seskab Teddy soal surat guru PPPK. Dia juga melaporkan kepada Ketua F-PPPK Kabupaten Bogor, Maesi Lukitasari bahwa tugasnya sudah selesai.

"Bu Fitri itu koordinator kecamatan F-PPPK dari Jonggol Bogor Timur. Alhamdulillah bisa menyerahkan suratnya walaupun dadakan," kata Sekjen F-PPPK kabupaten Bogor Deni Sukmajaya kepada JPNN, Kamis (2/10).

Dia mengungkapkan, kondisi Fitri setelah tahu videonya viral, sangat syok. Itu karena menerima banyak 'bully' dari netizen.

Fitri dituding tidak bersyukur karena sudah jadi ASN PPPK masih ingin ke PNS.

"Sebenarnya kan, permintaan alih status ke PNS karena setelah kami menjalani PPPK diperlakukan diskriminasi. Mau kompetensi meningkat pun tetap saja golongan 9," kata Deni kepada JPNN, Kamis (2/10).