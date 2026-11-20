Bertemu Menhan Sjafrie di DPR, Dasco Mengaku Tak Bahas Urusan Politik
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuannya dengan Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11) kemarin tak membahas isu politik praktis.
"Eh, enggak ada," kata Dasco menjawab awak media di DPR, Jakarta, Jumat (20/11).
Dasco menegaskan pertemuannya dengan Sjafrie untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Pertahanan yang sudah berlaku 28 tahun.
"Kami bahas itu saja kemarin itu masalah UU Pertahanan dan rencana Prolegnas untuk ke depan demikian," ujarnya.
Dasco mengatakan pertemuannya dengan Sjafrie sebagai hal normal, karena DPR tengah membahas Prolegnas.
Sementara itu, ujar dia, Sjafrie di sisi lain ingin UU Pertahanan bisa direvisi setelah UU TNI telah disempurnakan sebelumnya.
"Menurut saya itu, kan, pertemuan biasa, komunikasi yang kemudian memang harus dilakukan antara mitra," lanjut Dasco.
Ketua Harian Gerindra itu menyebut tak menampik sempat berbicara empat mata dengan Sjafrie, tetapi hanya membahas revisi UU Pertahanan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menyebut pertemuan dengan Menhan Sjafrie membahas rencana revisi UU Pertahanan.
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