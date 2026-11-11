Bertemu Stafsus Menteri Agama, Sadam Syarif Sampaikan Aspirasi Rehabilitasi Masjid-Gereja Pascagempa

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi rumah ibadah pasca-bencana gempa, Tokoh Muda Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Sadam Syarif melakukan pertemuan dengan Staf Khusus Menteri Agama RI Gugun Gumilar, PhD di Masjid Istiqlal Jakarta pada Rabu (11/11).

Pria kelahiran Daja yang saat ini dipercaya menjadi Tenaga Ahli Utama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu mengatakan proses Rehab-Rekon rumah ibadah khususnya gereja dan masjid di Kabupaten Nagekeo serta daerah terdampak lainnya sangat urgen untuk diselesaikan.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah melalui Kementerian Agama yang telah melakukan pendataan rumah ibadah terdampak gempa. Gereja dan Masjid rutin digunakan oleh masyarakat untuk beribadah setiap hari," ujar Sadam melalui keterangan resminya.

Dalam pertemuan tersebut, Sadam meminta Kementerian Agama segera melakukan verifikasi dan validasi tingkat kerusakan rumah ibadah terdampak gempa.

"Menteri Agama RI melalui staf khusus telah berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus pada rehabilitasi Gereja dan Masjid. Kami akan terus berkoordinasi agar proses verifikasi dan realisasi bantuan rumah ibadah tersebut dipercepat sebelum puasa Ramadhan mendatang," tegas Sadam.(fri/jpnn)