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Bertemu Wakil PM Zahid, Prabowo Sebut Malaysia Bakal Bantu Indonesia Tangani Karhutla

Bertemu Wakil PM Zahid, Prabowo Sebut Malaysia Bakal Bantu Indonesia Tangani Karhutla
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Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi saat bertemu di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (18/9). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu dibahas keduanya di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (18/9).

“Yang pertama dari pihak Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira,” ucap Prabowo.

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Prabowo menyebutkan bahwa bantuan tersebut akan segera dikirimkan dalam waktu dekat.

Malaysia akan mengerahkan satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 anggota tim pemadam kebakaran untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia.

“Ini juga pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan ini juga saya sedang menyusun langkah-langkah pencegahan menyeluruh, supaya tidak tiap beberapa tahun muncul lagi, muncul lagi,” kata dia.

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Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai dukungan dari negara-negara sahabat menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan tidak hanya menjadi perhatian Indonesia.

Selain Malaysia, Indonesia juga telah menerima bantuan dari Jepang dan sejumlah negara lain yang menawarkan dukungan dalam penanganan karhutla.

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas penanganan karhutla

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