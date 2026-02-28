Bertemu Wapres Gibran, IKPI Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kepatuhan Pajak
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld bersama jajaran pengurus pusat melakukan audiensi dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jumat (27/2).
Pertemuan ini membahas berbagai isu perpajakan nasional serta peran profesi konsultan pajak dalam mendukung penerimaan negara.
Sebanyak 12 pengurus pusat IKPI hadir dalam pertemuan tersebut dan diterima langsung oleh Wakil Presiden.
Dalam dialog, IKPI menyampaikan pandangan serta masukan terkait tantangan kepatuhan pajak di tengah dinamika ekonomi dan transformasi sistem administrasi perpajakan.
Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan organisasi profesi memiliki peran strategis dalam menjembatani otoritas pajak dan wajib pajak.
“Kami menyampaikan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa konsultan pajak bukan hanya pendamping wajib pajak, tetapi juga mitra strategis negara dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaporan,” ujar Vaudy.
Menurut Vaudy, peningkatan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) menjadi kunci menjaga kesinambungan penerimaan negara.
Dia menegaskan IKPI terus mendorong anggotanya menjalankan praktik profesional yang berintegritas, edukatif, dan sejalan dengan regulasi yang berlaku.
IKPI temui Wapres Gibran, tegaskan peran konsultan pajak tingkatkan kepatuhan nasional.
