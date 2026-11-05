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Bertukar Gagasan Hingga Pertunjukan Teatrikal di Nusantara Youth Expo 2026

Bertukar Gagasan Hingga Pertunjukan Teatrikal di Nusantara Youth Expo 2026
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Nusantara Youth Expo 2026 digelar di Gedung Academic Center, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Metro, Kota Metro, Lampung. Foto: Dok. Nusantara Youth Expo 2026

jpnn.com, LAMPUNG - Penguatan kapasitas, kreativitas, dan kepemimpinan generasi muda menjadi fokus utama dalam kegiatan Nusantara Youth Expo 2026.

Acara bertema 'Pemuda Bersatu Pemuda Berkarya Indonesia Berdaya' itu diselenggarakan di Gedung Academic Center, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Metro, Kota Metro, Lampung.

Kegiatan tersebut menghadirkan unsur pemerintah daerah, akademisi, praktisi ekonomi, mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas, serta pelaku UMKM.

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Rangkaian acara meliputi Creative Competition Festival Tari Kreasi Nusantara, Youth & Economy Talkshow, Youth LeaderForum, pemberian penghargaan kepada enam pemenang lomba tari, serta bantuan modal bagi tiga pelaku UMKM.

Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yayan Ruchyansah menekankan bahwa generasi muda harus berani mengambil peran sebagai penggerak perubahan.

“Pemanfaatan teknologi digital untuk menangkal disinformasi, membangun kolaborasi, serta mewujudkan gagasan melalui tindakan nyata menjadi bagian penting dari kontribusi pemuda menuju Indonesia Emas 2045,” kata Yayan.

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Sementara itu, Wakil Wali Kota Metro M. Rafieq Adi Pradana mendorong generasi muda agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi dan menciptakan peluang ekonomi.

“Pentingnya penguasaan teknologi yang disertai integritas, kemandirian, kepedulian sosial, serta kemampuan menyampaikan kritik secara konstruktif,” beber Rafieq.

Nusantara Youth Expo 2026 mendorong kapasitas, kreativitas, dan kepemimpinan generasi muda

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