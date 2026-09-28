Beruang Muncul di Sekitar Sungai, Warga Baru Rambang Diimbau Waspada
jpnn.com, MUARA ENIM - Warga Desa Baru Rambang, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim diimbau waspada menyusul laporan kemunculan satwa yang diduga beruang dewasa berwarna hitam di sekitar aliran Sungai Rambang.
Kemunculan satwa tersebut dilaporkan terjadi selama dua hari berturut-turut, yakni pada Sabtu (26/9/2026), dan Minggu (27/9/2026). Informasi tersebut juga beredar di media sosial setelah warga merekam dan memotret satwa dari jarak jauh.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Intelkam Polsek Rambang melakukan pengecekan di lokasi dan mengumpulkan keterangan warga, Senin (28/9/2026).
Kapolsek Rambang Iptu Zulkarnain Afinata mengatakan berdasarkan hasil pengecekan dan keterangan sejumlah warga, satwa yang diduga beruang tersebut memang dilaporkan muncul di sekitar aliran sungai wilayah Desa Baru Rambang.
"Pertama muncul pada Sabtu (26/9/2026) sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Sungai Selingsing yang merupakan anak Sungai Rambang saat yang pertama kali melihat satwa tersebut adalah warga bernama Ariadi (45)," kata Zulkarnain.
Ariadi kemudian menghubungi Syahibul Padilah (42) dan memberitahukan adanya satwa yang diduga beruang dewasa berwarna hitam berada di sungai.
Kemudian Syahibul menuju lokasi dan melihat satwa tersebut dari jarak sekitar 500 meter.
Satwa terlihat sedang mandi dan minum di sungai sebelum sekitar 30 menit kemudian bergerak menuju kawasan hutan.
Diduga beruang muncul di sekitar Sungai Rambang, warga Desa Baru Rambang diimbau waspada dan tidak melakukan aktivitas di sekitar kemunculan satwa tersebut.
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