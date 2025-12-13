menu
Berujung Tajam, Nanda Prima Bawa Tema Psycho Romantic dan Makeup Ikonik
Nanda Prima. Foto: Dok. GSI Records

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dan kreator konten, Nanda Prima akhirnya merilis single terbaru yakni Berujung Tajam.

Sebelum meluncurkan lagu tersebut, dia dikenal sebagai penyanyi 'mic merah' yang viral di media sosial karena bakat vokalnya yang kuat, dan telah merilis beberapa lagu seperti Sebenarnya.

Kali ini, Nanda Prima tampil ikonik dalam single terbarunya yang bertitel Berujung Tajam.

Adapun Berujung Tajam juga merupakan bagian dari album Monolog dengan Bayangan yang dirilis oleh Nanda Prima.

Lagu tersebut telah mencapai 100,000 streams di Spotify sejak pertama kali dirilis pada 21 November 2025.

Ternyata, tidak hanya lagu tematik itu yang mencuri perhatian, namun juga dengan make up wajah bertema psycho romantic. Makeup tersebut adalah kiasan dari perasaan yang babak belur karena hubungan Silent treatment.

Banyak influencer bahkan makeup artist yang ikut tertantang meramaikan make up challenge lagu Berujung Tajam hingga
mendapatkan banyak respons dan sambutan di media sosial.

Nanda Prima membawa Berujung Tajam sebagai sindiran untuk semua pasangan yang terbiasa diam dan menyimpan perasaan saat ada masalah. Diam yang akhirnya menumpuk dan berujung tajam. Hubungan silent treatment tersebut biasanya berakhir fatal. Memendam dan akhirnya menumpuk dan meledak.

