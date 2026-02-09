menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Berulang Kali Diisukan Cerai dari Nia Ramadhani, Ardi Bakrie: Lama-Lama Mengesalkan Juga

Berulang Kali Diisukan Cerai dari Nia Ramadhani, Ardi Bakrie: Lama-Lama Mengesalkan Juga

Berulang Kali Diisukan Cerai dari Nia Ramadhani, Ardi Bakrie: Lama-Lama Mengesalkan Juga
Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie. Foto: Instagram/ardibakrie

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Ardi Bakrie akhirnya buka suara terkait isu miring yang belakangan menerpa rumah tangganya dengan Nia Ramadhani.

Dia mengaku merasa terganggu karena kabar tersebut terus beredar meski tidak memiliki dasar yang jelas.

Kekesalan Ardi terekam dalam sebuah video yang diunggah ulang oleh akun TikTok @bubuymoy2.

Dalam video itu, Ardi Bakrie terlihat menjemput Nia Ramadhani yang baru pulang dari luar negeri.

Di tengah perbincangan, Ardi menyinggung langsung soal rumor yang beredar.

Dia menanyakan kepada sang istri apakah sempat mendengar kabar tidak sedap selama berada di luar negeri.

“Lu, selama di sana sempat dengar-dengar sesuatu enggak mengenai kita?” tanya Ardi kepada Nia.

Ardi mengaku isu tersebut makin lama membuatnya jengkel. Menurutnya, berbagai kabar miring itu muncul tanpa sebab yang jelas.

Ardi Bakrie akhirnya buka suara soal isu rumah tangganya dengan Nia Ramadhani yang terus berulang.

