Berulang Kali Diisukan Cerai dari Nia Ramadhani, Ardi Bakrie: Lama-Lama Mengesalkan Juga
jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Ardi Bakrie akhirnya buka suara terkait isu miring yang belakangan menerpa rumah tangganya dengan Nia Ramadhani.
Dia mengaku merasa terganggu karena kabar tersebut terus beredar meski tidak memiliki dasar yang jelas.
Kekesalan Ardi terekam dalam sebuah video yang diunggah ulang oleh akun TikTok @bubuymoy2.
Dalam video itu, Ardi Bakrie terlihat menjemput Nia Ramadhani yang baru pulang dari luar negeri.
Di tengah perbincangan, Ardi menyinggung langsung soal rumor yang beredar.
Dia menanyakan kepada sang istri apakah sempat mendengar kabar tidak sedap selama berada di luar negeri.
“Lu, selama di sana sempat dengar-dengar sesuatu enggak mengenai kita?” tanya Ardi kepada Nia.
Ardi mengaku isu tersebut makin lama membuatnya jengkel. Menurutnya, berbagai kabar miring itu muncul tanpa sebab yang jelas.
Ardi Bakrie akhirnya buka suara soal isu rumah tangganya dengan Nia Ramadhani yang terus berulang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ardi Bakrie Kesal Kembali Diisukan Cerai dari Nia Ramadhani
- 3 Berita Artis Terheboh: Ressa Pengin Bertemu Denada, Nia Jawab Isu Cerai
- Diisukan Bercerai, Nia Ramadhani Beri Klarifikasi Begini
- Manajer Bantah Gosip Soal Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie
- Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Dikabarkan Cerai, Manajer: Itu Hoaks
- Angka Perceraian di Palembang Tembus 3.088 Kasus, Faktor Judi & Ekonomi jadi Pemicu Utama