Berusaha di Bawah Hujan, Idgitaf Raih 6 Nominasi AMI Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Idgitaf kembali mendapat apresiasi atas perjalanan bermusiknya dengan meraih 6 nominasi dalam AMI Awards 2026.

Pencapaian tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi atas karya dan perjalanan album terbarunya, Berusaha di Bawah Hujan, yang dirilis pada Mei 2026.

Dalam AMI Awards 2026, Idgitaf masuk dalam 6 kategori, yaitu Artis Solo Wanita Pop Terbaik, Album Pop Terbaik, Karya Produksi Folk/Country/Balada Terbaik, Video Musik Terbaik, Album Terbaik Terbaik, dan Karya Produksi Terbaik Terbaik.

Enam nominasi tersebut menjadi bagian dari perjalanan Berusaha di Bawah Hujan, sebuah album yang membawa berbagai cerita tentang keresahan, proses menghadapi kehidupan, hingga menemukan harapan di tengah situasi yang tidak selalu mudah.

Melalui album ini, Idgitaf kembali menghadirkan karya yang dekat dengan pengalaman personal sekaligus

berusaha terhubung dengan cerita para pendengarnya.

Momentum perjalanan album tersebut kemudian berlanjut melalui Pementasan Berusaha di Bawah Hujan yang sukses diselenggarakan pada 18 September 2026 di Kuningan City Ballroom, Jakarta.

Pementasan ini menjadi showcase album Berusaha di Bawah Hujan, sekaligus membawa cerita dan emosi dari album tersebut ke dalam sebuah pertunjukan panggung bersama sejumlah musisi dan kolaborator.

Menanggapi enam nominasi yang diraihnya, Idgitaf mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya atas apresiasi yang diberikan kepada karya serta proses yang telah dijalani bersama tim.