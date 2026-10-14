menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Berusia 1 Dekade, PAAI Perkuat Peran Agen Asuransi Bangun Kepercayaan Publik

Berusia 1 Dekade, PAAI Perkuat Peran Agen Asuransi Bangun Kepercayaan Publik

Berusia 1 Dekade, PAAI Perkuat Peran Agen Asuransi Bangun Kepercayaan Publik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PAAI menggelar seminar bertema “Dari Tantangan Menuju Peluang: Mendorong Pertumbuhan dan Kepercayaan di Industri Asuransi di The Icon Place, Jakarta Selatan. Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) menegaskan komitmennya memperkuat peran agen asuransi sebagai pilar pertumbuhan dan peningkatan kepercayaan masyarakat dalam hari jadi ke 10 tahun.

Hal tersebut ditegaskan di tengah dinamika perubahan peta kinerja industri keuangan yang terjadi pada era digitalisasi saat ini.

Ketua Umum PAAI M. Idaham menyatakan perjalanan organisasi selama 10 tahun menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi sekaligus menatap masa depan.

Baca Juga:

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi industri asuransi tidak seharusnya dilihat sebagai hambatan semata.

Dia menyebut perubahan yang ada justru dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk melahirkan cara-cara baru dalam memberikan edukasi, pelayanan, serta perlindungan kepada masyarakat.

“Kami ingin mendorong seluruh anggota PAAI untuk melihat perubahan sebagai peluang," kata Idaham di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Idaham menekankan seorang agen asuransi tidak cukup hanya sekadar menjual produk kepada masyarakat luas.

Agen asuransi dinilai harus mampu menjadi trusted advisor bagi masyarakat dalam merencanakan perlindungan dan masa depan keuangannya.

PAAI menegaskan komitmen memperkuat peran agen asuransi sebagai pilar pertumbuhan dan peningkatan kepercayaan masyarakat dalam hari jadi ke 10 tahun.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI