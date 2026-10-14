Berusia 1 Dekade, PAAI Perkuat Peran Agen Asuransi Bangun Kepercayaan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) menegaskan komitmennya memperkuat peran agen asuransi sebagai pilar pertumbuhan dan peningkatan kepercayaan masyarakat dalam hari jadi ke 10 tahun.

Hal tersebut ditegaskan di tengah dinamika perubahan peta kinerja industri keuangan yang terjadi pada era digitalisasi saat ini.

Ketua Umum PAAI M. Idaham menyatakan perjalanan organisasi selama 10 tahun menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi sekaligus menatap masa depan.

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Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi industri asuransi tidak seharusnya dilihat sebagai hambatan semata.

Dia menyebut perubahan yang ada justru dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk melahirkan cara-cara baru dalam memberikan edukasi, pelayanan, serta perlindungan kepada masyarakat.

“Kami ingin mendorong seluruh anggota PAAI untuk melihat perubahan sebagai peluang," kata Idaham di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Idaham menekankan seorang agen asuransi tidak cukup hanya sekadar menjual produk kepada masyarakat luas.

Agen asuransi dinilai harus mampu menjadi trusted advisor bagi masyarakat dalam merencanakan perlindungan dan masa depan keuangannya.