Besaran Pemotongan TKD Selisih Tipis dengan Anggaran Gaji PPPK
jpnn.com - REJANG LEBONG – Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menambah beban fiskal Pemkab Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
Terlebih, pada saat yang sama ada pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).
Bupati Rejang Lebong Muhammd Fikri menyebutkan, pemotongan dana transfer ke daerah dalam APBD 2026 sebesar Rp131 miliar.
Adapun beban pembayaran gaji PPPK mencapai Rp124 miliar.
Masalah tersebut sebagai salah satu persoalan yang dihadapi Pemkab Rejang Lebong, yang disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin saat berkunjung ke Rejang Lebong, Jumat (19/12).
Sultan B Najamudin menyatakan dirinya siap memfasilitasi kepala daerah setempat bertemu dengan para menteri di pusat untuk mendapatkan program pembangunan di wilayah masing-masing.
"Kepada Pak Bupati Rejang Lebong silakan untuk menyiapkan proposalnya dan sampaikan langsung kepada kementerian terkait, nanti pertemuannya akan saya fasilitasi," kata Sultan B Najamudin saat melakukan kunjungan kerja ke Rejang Lebong, Jumat.
Dia menjelaskan, potensi yang dimiliki Kabupaten Rejang Lebong seperti bidang pertanian dan pariwisata jika dikembangkan dengan baik akan menjadi sektor unggulan.
Silakan bandingkan anggaran gaji PPPK dengan jumlah pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Umumkan UMP Sumut 2026, Bobby Singgung Penempatan PPPK & Paruh Waktu
- Pemerintah Bayar Subsidi dan Kompensasi Rp 345,1 Triliun per November
- Kemenkeu Berikan Relaksasi TKD Rp 46,05 Trilun untuk Daerah Terdampak Banjir Sumatra
- 5 Berita Terpopuler: Formasi Khusus Ini Dikebut, Kali Ini 32 Ribu Formasi PPPK, Guru dan Tendik Cuma Sebegini
- Misal 2026 Ada 200 Formasi PPPK, Langsung jadi Jatah Paruh Waktu
- PPPK Paruh Waktu Dobel Senang, Mendapat Rp10 Juta di Hari Pelantikan