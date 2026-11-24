Besaran TPP PPPK Tiga Kali PNS, Karier Stagnan, Dorong Perubahan Status
jpnn.com - JAKARTA - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PNS sama-sama aparatur sipil negara (ASN), tetapi dari sisi kesejahteraan serta karier perbedaannya sangat berbeda.
Ketua Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Indonesia Kabupaten Kerinci Yosi Novalmi mengatakan tambahan penghasilan pegawai atau TPP PPPK dan PNS jabatan pemula pemadam kebakaran pada pengangkatan tahun sama, beban kerja sama, banyak hari kerja sama, tetapi besarannya berbeda.
TPP PPPK hanya sekitar Rp 400 ribuan, PNS Rp 1 jutaan dan terus naik.
"TPP PPPK mentok, beda sekali dengan PNS yang naik terus menyesuaikan dengan golongan mereka," kata Yosi kepada JPNN, Selasa (24/11/2026).
Fakta itulah yang membuat P-PPPKI getol berjuang agar diangkat menjadi PNS.
Setelah menjalani status PPPK, Yosi menilai banyak hak yang belum diberikan.
Sebagai contoh, bila PNS meninggal karena kecelakaan kerja, masih ada pensiun bagi keluarga yang ditinggal. Sebaliknya PPPK tidak mendapatkan pensiun.
Oleh karena itu, pemerintah dalam membuat regulasi PP/Perpres sebaiknya mengedepankan hati nurani. Salah satunya soal usia PPPK penuh waktu.
Jika PNS meninggal karena kecelakaan kerja, masih ada pensiun bagi keluarga. Sebaliknya, PPPK tidak mendapatkan pensiun.
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