Besok DPR Bersidang, Fraksi & Masyarakat Sipil Ingin Bersuara soal Polemik Ijazah Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut lintas fraksi di parlemen dan sejumlah masyarakat sipil banyak yang ingin menyampaikan aspirasi terkait polemik ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi kemungkinan DPR bakal menggunakan hak angket terkait polemik ijazah Gibran setelah parlemen masuk masa sidang pada 10 November 2026.

"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi, ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).

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Dia menuturkan DPR belum menentukan sikap yang akan dibahas ketika pembukaan masa sidang pada 10 November, karena pimpinan belum melaksanakan musyawarah.

Toh, kata dia, DPR belum melihat salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) menyikapi suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonan.

"Masih menunggu salinan lengkap dari Mahkamah Agung, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," katanya.

Dasco mengatakan lintas fraksi di parlemen memang sudah menggelar pembahasan informal terkait ijazah Gibran.

Ketua Harian Gerindra itu menyebut pembahasan informal memunculkan harapan agar persoalan ijazah Gibran dibahas sesuai mekanisme di DPR.