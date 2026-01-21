menu
Besok, El Rumi dan Syifa Hadju Gelar Lamaran, Disiarkan Langsung di Televisi

Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju. Foto: Instagram/elelrumi

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan asmara El Rumi dan Syifa Hadju segera melangkah ke tahap yang lebih serius.

Keduanya akan menggelar prosesi lamaran pada Kamis, 22 Januari 2026, yang dapat disaksikan publik melalui siaran langsung di SCTV.

Hal itu terungkap lewat unggahan akun Instagram @sctv pada Selasa (20/1/2026).

"The Engagement of El Rumi dan Syifa Hadju, Kamis (22/1/2026) pukul 15.30 WIB," tulis akun tersebut.

Akun tersebut juga menyebutkan bahwa kisah asmara El Rumi dan Syifa Hadju akan segera memasuki babak baru.

"El Rumi dan Syifa Hadju akan mengikat janji suci. Kamu siap menjadi saksinya?” tulis akun tersebut dalam unggahan lanjutan.

Lamaran El Rumi dan Syifa Hadju digambarkan sebagai simbol keseriusan hubungan yang selama ini terjalin di hadapan publik.

Unggahan itu juga mengajak pemirsa untuk ikut menjadi saksi momen spesial pasangan tersebut.

Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju akan menggelar prosesi lamaran besok, Kamis, 22 Januari 2026 dan disiarkan langsung di televisi.

