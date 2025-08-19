menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Besok, Hasil Tes DNA Ridwan Kamil dan Putri Lisa Mariana Diumumkan

Besok, Hasil Tes DNA Ridwan Kamil dan Putri Lisa Mariana Diumumkan

Besok, Hasil Tes DNA Ridwan Kamil dan Putri Lisa Mariana Diumumkan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dikabarkan akan diumumkan oleh Bareskrim Polri, besok, Rabu (20/8).

Informasi tersebut diungkapkan oleh Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar saat dihubungi Jpnn.com, Selasa (19/8).

"Besok diumumkan, informasi dari Bareskrim jam satu," kata Muslim.

Baca Juga:

Di sisi lain, Kuasa hukum Lisa Mariana, Johnboy Nababan mengungkapkan kliennya sangat menantikan pengumuman tersebut.

Kendati belum ada kepastian, Jhonboy menyatakan kliennya meyakini hasil tes DNA akan menunjukan sang putri ialah darah daging Ridwan Kamil.

"Sebagai seorang ibu, Lisa tetap yakin," tutur Jhonboy.

Baca Juga:

Sebelumnya, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana telah melakukan tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8).

Tes DNA tersebut dilakukan untuk menentukan identitas ayah kandung dari putri Lisa Mariana.

Hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dikabarkan akan diumumkan oleh Bareskrim Polri, besok, Rabu (20/8).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI