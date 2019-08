Besok, Jemaah Haji Indonesia Betolak ke Arafah

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 212.732 jemaah haji Indonesia sudah berada di Makkah. Rencananya, mereka akan diberangkatkan menuju Arafah pada Jumat, 9 Agustus.

“Jemaah haji Indonesia, karena jumlahnya sangat banyak, maka akan dilakukan pemberangkatan secara bertahap. Pada 9 Zulhijjah, atau Sabtu (10/08) pagi, jemaah sudah harus berada seluruhnya di Arafah,” kata Menteri Agama Lukman Saifuddin dalam pernyataan resminya, Kamis (8/8).

Menurut Menteri Lukman, jemaah akan diangkut ke Arafah menggunakan 21 bus yang telah disiapkan bagi masing-masing maktab. Fase pemberangkatan jemaah haji dari Makkah ke Arafah pada 9 Agustus ini akan terbagi dalam tiga tahap.

Tahap pertama, adalah jemaah yang akan diberangkatkan pada pukul 07.00 – 12.00 WAS. Kedua, jemaah yang diberangkatkan pada pukul 12.00 – 16.00 WAS. Ketiga, pemberangkatan jemaah pada pukul 16.00 – 24.00 WAS.

“Tiga tahapan itulah yang harus dipahami oleh jemaah kita, agar mereka tidak perlu menunggu di luar hotel. Sudah ada petugas-petugas yang memandu, jadi sebaiknya jemaah menunggu di kamar sebelum waktunya keberangkatan,” terang Lukman.

BACA JUGA: Terkait SKT FPI, PA 212 Sebut Sikap Moeldoko Lucu

Sementara, Kabid Transportasi PPIH Asep Subhana menyampaikan proses pemberangkatan jemaah dari Makkah menuju Arafah akan diawasi oleh pihak Maktab serta petugas transportasi PPIH. “Jemaah akan diminta turun ke lobi hotelnya berdasarkan urutan lantai tempat mereka menginap. Akan dimulai dari lantai paling bawah,” tutur Asep.

Hal ini menurut Asep untuk menghindari kemacetan penggunaan lift pada masing-masing pemondokan. “Jadi kami akan mulai meminta turun jemaah yang berada di lantai 1, kemudian secara berurutan, mereka yang tinggal di lantai 2, 3, dan seterusnya,” ungkapnya.