Besok, Pengumuman Hasil SKD PKN STAN, Ini Jadwal Lengkapnya

jpnn.com, JAKARTA - Pengumuman hasil SKD PKN STAN dilaksanakan Rabu, 3 September 2025.

Tersedia 500 formasi yang disiapkan pemerintah untuk lulusan SMA/SMK/MA sederajat terbaik bangsa.

Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Evy Mulyani, Ak., M.B.A., Ph.D. CA, CACP, CRGP, memastikan tidak ada kemunduran jadwal.

Baca Juga: Bea Cukai Kenalkan PKN STAN ke Para Siswa Lewat Kegiatan Customs Goes to School

"Semua sesuai dengan linimasa yang sudah kami sampaikan dalam pengumuman SPMB dalam tautan https://pknstan.ac.id/spmb_pm_25," kata Evy kepada JPNN, Selasa (2/9).

Dia membeberkan, seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk lulusan jenjang pendidikan menengah/sederajat SPMB-PM 2025 sudah masuk tahapan persiapan pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar (SKD).

Evy juga mengimbau kepada para peserta untuk memantau kanal kemenkeu.go.id/PKNSTAN.

Baca Juga: Airlangga Ajak Mahasiswa PKN STAN Manfaatkan Ekonomi Digital

"Pengumuman hasil SKD PKN STAN direncanakan dilaksanakan 3 September, sebagaimana tercantum dalam timeline yang telah disampaikan dalam pengumuman SPMB PKN STAN," ucapnya.

Adapun jadwal SPMB-PM 2025 sebagai berikut: