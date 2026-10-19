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Besok, Prabowo-Gibran 2 Tahun Pimpin Indonesia, Mahasiswa Demonstrasi di Tugu Tani

Besok, Prabowo-Gibran 2 Tahun Pimpin Indonesia, Mahasiswa Demonstrasi di Tugu Tani
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Sejumlah BEM dari Komite Sadar bakal menggelar demonstrasi di Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) besok. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas yang menamakan diri Komite Sadar bakal menggelar demonstrasi di Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Demonstrasi digelar mahasiswa saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tepat dua tahun memimpin Indonesia.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menyebut demonstrasi digelar setelah mahasiswa menyerap keresahan masyarakat di berbagai sektor selama kepemimpinan Prabowo-Gibran.

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Dia menyebut aksi akan dimulai dengan penyampaian ke publik aspirasi rakyat yang diterima mahasiswa di Tugu Proklamasi, Selasa (20/10).

Selanjutnya, mahasiswa bakal bergerak ke Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa sore, demi menuntut penyelesaian masalah rakyat.

"Kami akan turun aksi massa bersama kawan-kawan kami," ujar Yatalathof.

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Adapun, Komite Sadar terdiri dari BEM Universitas Indonesia (BEM UI), Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) dan Universitas Padjadjaran, hingga BEM Universitas Diponegoro.

Selain itu, Komite Sadar terdiri dari BEM Universitas Negeri Semarang, Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM), BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, dan BEM Universitas Brawijaya.

Sejumlah BEM dari Komite Sadar bakal menggelar demonstrasi di Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) besok.

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